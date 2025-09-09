НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком поддержал «Поезд Героев»

Источник:
Sibnet.ru
183 1
«Поезд Героев»
«Поезд Героев»
Фото: © пресс-служба Ростелеком

Ростелеком поддержал Всероссийский проект «Герои с нашего двора!», в рамках которого из Новосибирска стартовал «Поезд Героев».

В рамках инициативы сто юных участников со всей страны, в том числе 20 детей из Новосибирска, отправились в уникальное путешествие по маршруту, охватывающему крупные города России, сообщила пресс-служба компании.

Отбор участников осуществлялся среди талантливых детей, достигших высоких результатов в различных сферах — спорте, культуре, науке и искусстве. Среди них — победители, лауреаты и финалисты международных и всероссийских конкурсов, обладатели различных знаков отличия.

Юные путешественники получили сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей». Отмечается, что акция объединяет молодых талантливых людей со всей страны и способствует сохранению культурно-исторического наследия России.

«Мы убеждены, что такие инициативы играют ключевую роль в воспитании молодого поколения, формируя ценности, которые помогут им стать сильными и целеустремленными личностями»», — отметил директор новосибирского филиала Ростелекома Николай Зенин.

Проект «Герои с нашего двора» стартовал в 2017 году в Новосибирске. С этого момента к его реализации было привлечено свыше 40 тысяч юных талантов, проведено несколько сотен мероприятий.

Еще по теме
Ростелеком подготовит к «Диктанту Победы»
Ростелеком поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате
Настя учится считать
«Лицей»: как самостоятельно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ
смотреть все
Новости #Лицей #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Запрос на разрешение использования файлов cookie
ТЕМА ДНЯ
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
Wink
#ТВ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко они отказываются воспроизводиться. Почему так происходит и в чем фишка этого кодека?
 онлайн-сервис «Игровой»
#Интернет
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Новая платформа от Ростелекома позволяет геймерам покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam
 Просушка смартфона рисом
#Мобильная связь
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
31 августа
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
28 августа
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
26 августа
Все включено: как выбрать интернет‑тариф для всей семьи
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
 Смотреть все