Ростелеком поддержал «Поезд Героев»

Ростелеком поддержал Всероссийский проект «Герои с нашего двора!», в рамках которого из Новосибирска стартовал «Поезд Героев».

В рамках инициативы сто юных участников со всей страны, в том числе 20 детей из Новосибирска, отправились в уникальное путешествие по маршруту, охватывающему крупные города России, сообщила пресс-служба компании.

Отбор участников осуществлялся среди талантливых детей, достигших высоких результатов в различных сферах — спорте, культуре, науке и искусстве. Среди них — победители, лауреаты и финалисты международных и всероссийских конкурсов, обладатели различных знаков отличия.

Юные путешественники получили сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей». Отмечается, что акция объединяет молодых талантливых людей со всей страны и способствует сохранению культурно-исторического наследия России.

«Мы убеждены, что такие инициативы играют ключевую роль в воспитании молодого поколения, формируя ценности, которые помогут им стать сильными и целеустремленными личностями»», — отметил директор новосибирского филиала Ростелекома Николай Зенин.

Проект «Герои с нашего двора» стартовал в 2017 году в Новосибирске. С этого момента к его реализации было привлечено свыше 40 тысяч юных талантов, проведено несколько сотен мероприятий.