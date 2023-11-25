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Черная пятница началась в онлайн‑репетиторе в «Лицей»

Источник:
Sibnet.ru
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Занятия в образовательном сервисе Лицей
Фото: © Ростелеком

Скидки на онлайн-обучение в сервисе «Лицей» компании Ростелеком стали доступны в рамках глобальной распродажи Черная пятница.

Кроме скидки 30% на полгода обучения, до конца ноября пользователи «Лицея» могут получить полезные подарки — гайд для изучения английского языка, чек-лист по подбору профессии для подростка, специальный подарок для мам и один месяц обучения в подарок.

Чтобы забрать скидки и подарки, достаточно зайти на страницу спецпроекта и поучаствовать в очень простой игре — выбрать и «лопнуть» воздушный шарик, в котором скрывается подарок или скидка.

По подписке стоимостью 249 рублей в месяц в «Лицее» доступны 5700 видеоуроков и 8 тысяч заданий по предметам школьной программы с 1 по 11 классы, а также развивающие курсы и подготовительные материалы к ЕГЭ для старшеклассников.

Сервис «Лицей» одобрен научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России, а весь образовательный контент подготовлен лучшими педагогами страны.

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