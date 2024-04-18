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Заявление в первый класс: пять главных вопросов

Источник:
Sibnet.ru
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Первый класс в школе
Фото: © Sibnet.ru
Заявления на прием детей в первый класс принимают с 1 апреля, но не у всех родителей процесс оформления в школу идет гладко. Что нужно знать про подготовку документов, чтобы заявление оформили с первого раза и как успеть попасть в нужную школу? 

Во всех школах России правила и сроки приема в первый класс одинаковые: с 1 апреля по 30 июня. Это период, когда принимаются заявления по прописке или временной регистрации. Узнать, к какой школе относится адрес прописки/регистрации, можно на сайтах образовательных учреждений.

Если нужна определенная школа?

Если родители хотят отдать ребенка в школу, которая не относится к адресу прописки/регистрации, то подавать заявление в школу придется гораздо позднее — с 6 июля и не позднее 5 сентября. При этом нельзя быть уверенным, что в желаемую школу зачислят — мест может не быть, поскольку приоритетно учебное заведение зачисляет детей, проживающих на закрепленной территории.

Какие нужны документы?

Стандартный набор документов для детей, идущих в школу по прописке: заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Среди дополнительных документов — СНИЛС ребенка и родителя. Если у родителя и ребенка разные фамилии, то потребуется поясняющий документ, например, свидетельство о заключении или расторжении брака.

Кто имеет льготы на зачисление?

Первоочередное право приема в первый класс имеют категории детей:

  • дети, старшие братья или сестры которых учатся в выбранной школе,
  • дети военнослужащих
  • дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы
  • дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом

Право на льготу нужно подтверждать документами, например, свидетельством о регистрации, справками с места работы родителей, свидетельствами о рождении старших детей.

Льготы действуют в школах, территориально относящихся к прописке одного из родителей ребенка, независимо от того, где прописан сам ребенок.

Как работает временная регистрация?

Временная регистрация (регистрация по месту пребывания) по закону приравнивается к постоянной прописке. Но временная прописка должна охватывать период зачисления в школу, то есть ребенок должен быть зарегистрирован по адресу не позднее 30 июня.

Если период временной прописки заканчивается во время набора детей в первые классы, например, в апреле или мае, документы школа все равно обязана принять. Но если в дальнейшем регистрацию не продлить, то ребенку могут отказать в зачислении.

Когда могут отказать в приеме в первый класс?

Места в школах распределяют по времени подачи заявления. Преимущество при зачислении имеют обладатели льгот. Если в школе нет мест, в приеме в первый класс могут отказать. В таком случае нужно обратиться в ближайший орган управления образованием, чтобы получить место в другой школе.

Исключение — школы с углубленным изучением отдельных предметов или специальными программами в области спорта и искусства. В них дополнительно оцениваются способности и состояние здоровья ребенка, а также учитываются нормы местных региональных законов.

Свои правила действуют для школ, относящимся к загранучреждениям Министерства иностранных дел.

В Минобразовании заверяют, что ни один первоклассник не останется без школы. Единственное — образовательное учреждение может располагаться далеко от места проживания.

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