Одежда заключенных станет менее мрачной

Одежда российских заключенных станет менее мрачной и более современной — новые модели представили на совещании Минюста и ФСИН, сообщила пресс-служба Минюста.

Новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но также будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания, отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

Для осужденных мужчин вместо темных расцветок спецодежды введут графитовый и серый цвета для костюмов и курток и серый — для верхних сорочек. Для осужденных женщин вместо спецодежд синего и зеленого цветов предложено ввести бордовый и светло-серый цвета для костюмов, брюк, курток и полупальто и бежевый и светло-зеленый цвета — для блузок и косынок.

По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, осужденные смогут носить пижамы вместо ночных сорочек, а женщинам могут разрешить легинсы и зимние шапки (как альтернатива платкам).

«Есть шансы, что разрешат носить футболки вместо рубашек (в тех неудобно работать), заменят хлопчатобумажные колготки женщинам. Форма не должна унижать человеческое достоинства, портить здоровье и быть неудобной», — написала Меркачева в телеграм-канале.