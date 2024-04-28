Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его телеграм-канале. Полный комментарий прозвучит в эфире программы в воскресенье, 28 апреля.

Ранее, 17 апреля, немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Зеленский привел Украину к краху. По его мнению, именно украинский лидер спровоцировал конфликт с Россией в угоду американским кукловодам.