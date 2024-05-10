НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16

Источник:
Sibnet.ru
192 1

Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, при этом пока неясно, какая страна поставит пилотную партию.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — пишет издание Evening Standard.

США в настоящее время оказывают серьезное давление на своих союзников из ЕС по вопросу поставок американских истребителей F-16 ВСУ. Вашингтон убеждает европейцев, что поставки нужно максимально ускорить.

Выпуск первых украинских пилотов, прошедших обучение для управления F-16, намечен на конец мая. Ранее Чехия передала ВСУ первый тренажер американского истребителя, который позволит тренироваться на территории Украины.

При этом российские эксперты считают, что поставки Украине западных истребителей F-16 не повлияют на конфликт, а только затянут его.

Тема: Военная операция на Украине
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
ВСУ пополнит «армия заключенных»
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
Шойгу поздравил горных стрелков из Тувы за взятие Соловьева
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

С Днем Победы!!!Ура товарищи!!!

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...

Asd10

А что ты знаешь о связях России и Армении? О истории взаимоотношений? О армянской диаспоре в России?...

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...