Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16

Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, при этом пока неясно, какая страна поставит пилотную партию.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — пишет издание Evening Standard.

США в настоящее время оказывают серьезное давление на своих союзников из ЕС по вопросу поставок американских истребителей F-16 ВСУ. Вашингтон убеждает европейцев, что поставки нужно максимально ускорить.

Выпуск первых украинских пилотов, прошедших обучение для управления F-16, намечен на конец мая. Ранее Чехия передала ВСУ первый тренажер американского истребителя, который позволит тренироваться на территории Украины.

При этом российские эксперты считают, что поставки Украине западных истребителей F-16 не повлияют на конфликт, а только затянут его.