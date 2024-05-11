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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские «танки-мангалы» оказались неуязвимы для ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Используемые российскими военными «танки-мангалы» подтвердили эффективность своей защиты от украинских беспилотников, заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя — FPV-дронов», — подчеркнул Стариков на своем YouTube-канале, комментируя доработки российских бронемашин.

«Мангалами» в народе за характерную внешность прозвали дополнительную защиту верхней части танка. Эти сварные конструкции эффективно защищают от беспилотников, а также кумулятивных зарядов пикирующих ракет переносных противотанковых комплексов.

Американские аналитики в материале журнала Forbes ранее отметили, что российские танки с установленными на них самодельными металлическими куполами стали очередной успешной инновацией российских военных.

За внешний вид их прозвали «танки-мангалы». Несмотря на дикий и глупый вид, танки с куполами крайне эффективны на поле боя, подчеркнули авторы материала. Такие танки стали массово появляться в зоне СВО весной 2024 года.

Тема: Военная операция на Украине
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