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Медведев написал 32-страничную статью о фашизме и англосаксах

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ко Дню Победы написал пространную статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI».

Статья опубликована на сайте Совета безопасности РФ. В ней 32 страницы с картинками.

Как утверждает Медведев, сейчас Россия сражается «с реинкарнацией фашизма, которую воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева».

«Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых — стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права», — написал он.

Также Медведев задает «пять вопросов по истории к нашим бывшим союзникам» и приходит к выводу, что ответственность за приход нацистов к власти в 1930-х годах несут Великобритания и США.

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Политика #Мир
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