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Власти Ирана официально подтвердили гибель президента Раиси

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Ирана Эбрахим Раиси
Фото: Saeed Sajjadi / CC BY 4.0

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточной Азербайджан, информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури в соцсети X.

«Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», — говорится в сообщении государственного агентства Mehr.

При крушении вертолета Раиси погибли по меньшей мере восемь человек, пишет агентство Tasnim. Среди них глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Чем известен президент Ирана Раиси

В соответствии со статьей 131 Конституции Ирана, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Эту должность с 2021 года занимает Мохаммад Мохбер. Новые выборы президента пройдут в течение 50 дней.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил «жесткую посадку» в холмистой местности вечером 19 мая. Воздушное судно искали более 10 часов, работе спасателей мешали густой туман, бездорожье и дожди. Место крушения обнаружил турецкий беспилотник утром 20 мая. На опубликованных снимках обломки сгоревшего вертолета лежат на крутом склоне.

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