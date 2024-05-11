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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США увидели подготовку к наступлению на Харьков

Источник:
Sibnet.ru
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Российская сторона готовится к масштабному наступлению на Харьков, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби журналистам. По его словам, российские силы уже начали наступление.

«Русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков», — цитирует американского чиновника Reuters.

По словам Кирби, есть признаки того, что российские силы собираются использовать дальнобойные средства в пределах досягаемости Харькова, что указывает на вероятность наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области, отметив, что ВСУ были к этому готовы. При этом он затруднился назвать силы, которые задействует в наступлении Россия.

Украинские власти при этом уже начали эвакуация жителей города Волчанск, расположенного примерно в семи километрах от границы с Россией. Минобороны РФ официально пока не подтверждал начало наступления на харьковском направлении.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.