США увидели подготовку к наступлению на Харьков

Российская сторона готовится к масштабному наступлению на Харьков, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби журналистам. По его словам, российские силы уже начали наступление.

«Русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков», — цитирует американского чиновника Reuters.

По словам Кирби, есть признаки того, что российские силы собираются использовать дальнобойные средства в пределах досягаемости Харькова, что указывает на вероятность наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области, отметив, что ВСУ были к этому готовы. При этом он затруднился назвать силы, которые задействует в наступлении Россия.

Украинские власти при этом уже начали эвакуация жителей города Волчанск, расположенного примерно в семи километрах от границы с Россией. Минобороны РФ официально пока не подтверждал начало наступления на харьковском направлении.