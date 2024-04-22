Володин обвинил США в краже российских активов

США приняли неправовое решение в отношении российских активов, совершив их кражу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что у России теперь есть право применить симметричные меры.

Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля приняла закон о конфискации российских активов в пользу Украины.

«Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, такое решение нанесет «непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом». «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — подчеркнул спикер.

Он считает, что США своими действиями провоцируют ЕС совершить такой же шаг, что станет разрушительным для экономики Европы. Из 280 миллиардов долларов, арестованных за рубежом российских средств, в США находится только 5 миллиардов. Основная часть их заморожена в Европе.