Windows 11 получит новую систему обновлений

Windows 11 24H2 получит новый механизм обновления, грядущие изменения подтвердили разработчики Microsoft в своем официальном блоге.

Речь идет о системе так называемых контрольных точек (Checkpoint Cumulative Updates), призванной уменьшить размер загружаемых обновлений. Внедрить ее планируется до конца текущего года.

Если у пользователя установлено большое накопительное обновление контрольной точки, дальше он будет получать только недостающие компоненты между двумя обновлениями. Это означает, что старые исправления и патчи в новый апдейт включаться не будут.

Тем самым размер файла будет значительно уменьшен. При этом каждое обновление может делиться на несколько контрольных точек в течение своего жизненного цикла. Пользователи смогут загрузить и установить только те контрольные точки, которых нет на компьютере.