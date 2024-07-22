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Windows 11 получит новую систему обновлений

Источник:
Sibnet.ru
267 2

Windows 11 24H2 получит новый механизм обновления, грядущие изменения подтвердили разработчики Microsoft в своем официальном блоге.

Речь идет о системе так называемых контрольных точек (Checkpoint Cumulative Updates), призванной уменьшить размер загружаемых обновлений. Внедрить ее планируется до конца текущего года.

Если у пользователя установлено большое накопительное обновление контрольной точки, дальше он будет получать только недостающие компоненты между двумя обновлениями. Это означает, что старые исправления и патчи в новый апдейт включаться не будут.

Тем самым размер файла будет значительно уменьшен. При этом каждое обновление может делиться на несколько контрольных точек в течение своего жизненного цикла. Пользователи смогут загрузить и установить только те контрольные точки, которых нет на компьютере.

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Топ комментариев

pepelmetal

Какое у тебя сальце в головушке

Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

pepelmetal

"Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис" Эта ещё тупее)

physx

Мы как Фарион не запрещаем другие языки в стране, другую культуру и тд, но мы нацисты?!. Иди лечись!..