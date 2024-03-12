Как удалить OneDrive из Windows

Компания Microsoft опубликовала на официальном портале техподдержки инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive. Ранее это фирменное облачное хранилище было нельзя удалить из операционной системы.

Руководство предназначено для тех, кто хочет отключить, деактивировать или удалить OneDrive. При этом корпорация рекомендует таким пользователям просто «отвязать» OneDrive от компьютера. В этом случае доступ к загруженным файлам остается — через портал OneDrive.com.

Для отключения OneDrive достаточно отменить синхронизацию. Пользователю необходимо перейти в «Параметры», а затем в «Учетные записи». После этого нужно найти OneDrive и отключить синхронизацию файлов.

Чтобы полностью удалить OneDrive, потребуется:

Нажать Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».

Ввести appwiz.cpl и нажать Enter.

В списке программ найти Microsoft OneDrive.

Выбрать OneDrive и нажмите «Удалить».

Подтвердить удаление.

Опция удаления доступна только в Windows 10 и 11. Пользователи устаревшей Windows 8.1 удалить OneDrive из своей системы не смогут.

OneDrive — облачная служба Microsoft, которая позволяет хранить и защищать файлы, делиться ими с другими пользователями и получать к ним доступ из любого места на всех ваших устройствах. Она была запущена в 2007 году.