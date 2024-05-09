Путин произнес речь перед Парадом Победы

Президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, а Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», — сказал Путин.

Президент заявил, что первые три года Советский Союз «практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа», но Россия не принижает значение второго фронта и помощи союзников.

В речи Путин отверг претензии какого-либо государства на исключительность. «Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — отметил президент.

Путин добавил, что страна встречает День Победы в условиях проведения специальной военной операции.

«Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами — вся Россия», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что День Победы объединяет все поколения. «Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа!» — заключил Путин.