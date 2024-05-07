Обнаружена загадочная причина рака

Ученые выявили существование загадочного фактора, ответственного за высокую заболеваемость раком почки в ряде стран.

Исследователи проанализировали образцы опухолей и крови человек со всего мира, больных раком почки. В результате была обнаружена мутация SBS40b, вызванная неизвестной причиной и присутствующая во многих из опухолевых тканей.

Триггером, вызывающим мутации, может быть химическое вещество, находящееся в окружающей среде, однако его пока не удалось идентифицировать, говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Nature.

Рак почки имеет высокий уровень заболеваемости в Центральной и Северной Европе, особенно в Чешской Республике и Литве, а число случаев заболевания в последние десятилетия возросло в странах с высоким уровнем дохода.

Ученые намерены сосредоточить усилия на выяснении природы загадочного фактора. Для этого они изучат привычки, образ жизни и окружающую среду, влияющую на пациентов.