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Особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Источник:
Sibnet.ru
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Облик рода Homo возник под влиянием специфической задачи — добычи еды с помощью охоты на бегу, доказала международная группа ученых.

Сторонники гипотезы утверждают, что с помощью охоты на бегу уже самые ранние Homo эффективно добывали мясо, что позволило им резко ускорить развитие энергетически затратных подсистем — например, головного мозга. 

Гипотезу, в частности, доказывают уникальные для животного мира показатели выносливости у человека. Физически развитый и тренированный человек может пробежать за сутки более сотни километров. Из млекопитающих более никто на такое не способен, даже лошади, говорится в статье, опубликованной Nature Human Behaviour.

Но у этой гипотезы оказалось критиков. Они считают, что подобный вид охоты невыгоден энергетически. Во время бега человек тратит большое количество калорий. Поэтому подобная стратегия добычи пищи вряд ли была бы разумной для ранних Homo.

Группа исследователей развенчала этот аргумент. Моделирование покаазало, что небыстрый бег требует 69 килокалорий на километр, а ходьба — 58,5. Это, разумеется, относится к тренированным людям с умеренной массой тела. Но древние охотники такими и были.

Ученые пришли к выводу, что энергозатраты на бег настолько слабо отличаются (для древнего охотника) от ходьбы, что никак не могут быть доводом против гипотезы широкого распространения беговой охоты.

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