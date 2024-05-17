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Паутина оказалась идеальным природным микрофоном

Источник:
ТАСС
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Физики выяснили, что паутина представляет собой чрезвычайно чувствительный природный микрофон, сообщила пресс-служба Акустического общества Америки (ASA).

«Она может вдохновить на создание новых типов микрофонов и ее изучение дало много сведений о том, какими механическими свойствами должны обладать эти устройства», — приводит ТАСС слова профессора Бингемтоновского университета Рональд Майлса.

Физики совершили это открытие во время поиска материалов для создания микрофонов, способных реагировать на самые слабые движения частиц воздуха, порожденных звуковыми волнами.

Изначально ученые пытались использовать для этих целей различные рукотворные волокна, похожие по свойствам на чувствительные волоски на насекомых, которые те используют в качестве органов слуха. Но им не удалось воспроизвести их свойства и они стали искать другие материалы.

Исследователи собрали образцы паутины и проследили при помощи лазера за тем, как она взаимодействовала с акустическими колебаниями, чья частота составляла от одного герца до 50 кГц, что значительно шире диапазона слуха человека и большинства многоклеточных живых существ.

Замеры показали, что паутина идеально передает звук на всем протяжении данного диапазона частот. Такая особенность паутины дает паукам возможность идеально слышать на расстоянии в несколько метров от себя.

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