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Раскрыта причина быстрого разрушения ледников Антарктиды

Источник:
Sibnet.ru
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Шельфовые льды Антарктики прогибаются и ломаются под тяжестью талой воды, выяснила Группа гляциологов под руководством специалистов из Университета Колорадо в Боулдере.

Когда температура воздуха в Антарктиде повышается и шельфовый лед тает, вода утяжеляет и заставляет его прогибаться вплоть до разрушения. Это может способствовать повышению уровня моря, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Команда проверила свои наблюдения на практике в ходе экспедиции на морской ледник Георга VI на Антарктическом полуострове. Ученые обнаружили углубление на поверхности льда, образованное талыми водами.

Как показали данные наблюдений, лед в центре бассейна прогнулся примерно на 30 сантиметров из-за давления воды. Команда также обнаружила, что горизонтальное расстояние между краем и центром бассейна талого озера увеличилось более чем на 30 сантиметров.

Работа подтвердила результаты моделирования, которые показывают, что огромный вес тысяч озер с талой водой и последующий осушение привели к изгибу и разрушению шельфового ледника Ларсен Б, что способствовало его обрушению в 2002 году.

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