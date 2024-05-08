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Китай резко поднял стоимость поставок в Россию и Белоруссию

Источник:
РИА Новости
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Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, сообщает логистический портал Infotrans Media Belarus.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах…», — приводит РИА Новости сообщение портала.

Цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

В марте КНР сократила прямые поставки в Россию машин и оборудования. Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, заявили в Минэкономразвития.

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Топ комментариев

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились