Китай резко поднял стоимость поставок в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, сообщает логистический портал Infotrans Media Belarus.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах…», — приводит РИА Новости сообщение портала.

Цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

В марте КНР сократила прямые поставки в Россию машин и оборудования. Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, заявили в Минэкономразвития.