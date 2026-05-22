Более 900 земельных участков изымут в Новосибирске под Южный транзит

Источник:
Sibnet.ru
345 1
Строительство четвертого моста
Фото: © Sibnet.ru

Строительство Южного транзита потребует изъятия 907 земельных участков с частными домами, нежилыми строениями и дачами в Новосибирске и Раздольном, следует из приказа министерства строительства Новосибирской области.

Перечень перечислен в приказе «Об утверждении проекта планировки территории правобережной части автомобильной дороги регионального (межмуниципального) значения «Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске», подписанном министром транспорта НСО Дмитрием Богомоловым.

Это 847 участков на Большевистской, Выборной, Абразивной, Хитровской, Лазо, переулке Барнаульский, улицах Дубравы, Гайдара, Переселенческой, переулке Сосновский, улицах Ярославского, Яснополянской, Набережная Плющихи, переулке Крупской 3-й, а также в СНТ «Угольщик», НСТ «Ветеран», СНТ «Цветущая Плющиха», ОНТ «Ветеран-1», ОТ «Почетный ветеран», СНТ «Ветеран-11», СНТ «Ветеран-7», НТ «Светлое», СНТ «Ландыш». На большинстве участков расположены частные дома и дачи.

Еще 60 участков планируется зарезервировать и (или) изъять для размещения водного объекта: на улицах Ярославского, Яснополянской, Переселенческой, в СНТ «Угольщик», СНТ «Цветущая Плющиха», СНТ «Ветеран-1». Два участка на Выборной и переулке Сосновский резервируются для размещения канализационного коллектора

Южный транзит должен связать федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Его цель — оптимизировать движение на основных улицах Новосибирска, замкнуть транспортное кольцо вокруг города

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги. В его состав входят три транспортные развязки. В настоящее время построена только часть — Бугринский мост.

Стоимость разработки проекта Южного транзита в январе 2021 года оценивалась в 385,8 миллиона рублей. В ценах 2021 года стоимость его создания составляла 50 миллиардов рублей.

