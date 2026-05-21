Проект самолета «Ладога» передали в ведение Минобороны

ТАСС
Модель самолета ТВРС-44 «Ладога»
Фото: Merkatolog / CC BY-SA 4.0

Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» передан Министерству обороны РФ, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» Сергей Меренков.

«Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской», — цитирует ТАСС Меренкова.

По его словам, самолет будет достраивать Уральский завод гражданской авиации. Первый полет самолета должен состояться в 2026 году.

ТВРС-44 «Ладога» — российский региональный самолет, который делается на замену самолетов Ан-24, Ан-26 и Як-40. Его базовая вместимость составляет 44 пассажира.

Ранее Росавиации сообщила, что начало испытаний самолета «Ладога» запланировано на четвертый квартал 2026 года, а его сертификация ожидается в 2029 году.

