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Производитель батареек Varta обанкротился

Источник:
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Производитель батареек Varta обанкротился
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 4.0

Немецкая компания Varta, один из крупнейших мировых производителей батареек и аккумуляторов, подала заявление о банкротстве.

Соответствующие документы в настоящее время находятся на рассмотрении окружного суда Штутгарта, пишет издание Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах.

Причина банкротства — отсутствие финансирования. Текущие инвесторы, среди которых ключевую роль играет автопроизводитель Porsche, не намерены продолжать вкладывать в компанию деньги.

Varta в последние годы столкнулась со снижением спроса и усилением конкуренции со стороны азиатских производителей. Так, по итогам 2024 года был зафиксирован убыток в размере 64 миллионов евро.

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