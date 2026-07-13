Вместо Boeing и Airbus: чем Россия заменит «иномарки»

На сегодня Россия самостоятельно производит все комплектующие для самолетов. И выбывающие Boeing и Airbus должны заменить полностью отечественные МС-21-310, SJ-100, Ил-114-300 и Ту-214, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«По нашим оценкам, потенциальный спрос в гражданском сегменте на ближайшие 10–12 лет может составить порядка 500 самолетов. Это картина на базе оценок компаний и прогноза выбытия "иномарок"», — отметил в интервью ТАСС Бадеха.

По его мнению, российские самолеты могут занимать от 50% до 100% парка. В 2022 году после введения санкций отечественной промышленности была поставлена задача в сжатые сроки провести импортозамещение техники и обеспечить сертификацию.

«И в 2025 году мы подняли все самолеты, которые ждала страна: МС-21-310, SJ-100 с российскими двигателями ПД-8, Ил-114-300 и импортозамещенный Ту-214. Ту-214 уже сертифицирован по основным системам, Ил-114-300 завершил сертификационные полеты, ожидаем получения сертификата в ближайшее время», — сообщил глава ОАК.

Сертификационные испытания МС-21 и SJ-100 — на завершающей стадии. По SJ-100 осталось порядка 20% сертификационных полетов, они завершатся к концу лета. По МС-21 осталось 70% полетов.

Первые поставки

Первая партия из 70 российских лайнеров уже законтрактована авиакомпаниями и находится в производстве. По следующей партии согласованы основные параметры, далее необходимо зафиксировать договоренности с авиакомпаниями в контрактах.

«По Ту-214 поставки уже идут, в этом году выйдут первые Ил-114-300... В цехах окончательной сборки сегодня уже порядка двух десятков SJ-100 и МС-21», — добавил глава ОАК.

Решается проблема стоимости лайнеров. «Сегодня наши самолеты по стоимости и эксплуатации дороже "иномарок", но не драматично. Надо понимать, что это первые самолеты, судить о ценах по ним не совсем корректно. Уверен, что с выходом на большую серийность мы сможем обеспечить конкурентную стоимость на уровне западных производителей», — уверен Бадеха.

Повышение характеристик

Идет работа и над повышением характеристик. ОАК планирует подтвердить дальность МС-21 до 4 тысяч километров. Этот параметр устраивает авиакомпании, он перекрывает 80–90% действующей маршрутной сети. Есть потенциал увеличения дальности по мере развития программы на рынке, уверены в ОАК.

Иностранные самолеты сейчас составляют 100% парка дальнемагистральных машин. Корпорация рассматривала быстрое решение проблемы — производство Ил-96. Но его экономика существенно уступает аналогам.

«Работы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ведутся, пока на уровне исследований и определения облика. Такая машина в российском парке нужна. Сегодня мы завершаем согласование технических требований к ней и ожидаем, что будут организованы соответствующие работы. Ключевым элементом должен стать двигатель ПД-35», — сообщил Бадеха.

Безопасность и комфорт

Глава ОАК заверил, что нет причин бояться летать на российских самолетах: «У нас традиционно более серьезные запасы по прочности. По надежности наша техника ничем не уступает, лучшее подтверждение — эксплуатация "Суперджета", чей показатель надежности бывает выше, чем Boeing или Airbus».

Отечественные лайнеры станут и более удобными: «Речь идет о доступе к интернету, установке экранов. «Но именно авиакомпании будут определять комплектацию салона — экраны, Wi-Fi, размер кресел. Будем делать все, чтобы самолеты были комфортными для пассажиров».

«Россия — единственная, кто самостоятельно производит все комплектующие и материалы для самолетов, тогда как во всем мире в их выпуске участвуют десятки стран. Наша отрасль подтвердила, что может на равных конкурировать с мировыми лидерами авиастроения», — подчеркнул глава корпорации.