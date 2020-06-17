Триумф и катастрофы: как Ту-104 перевернул мир авиации

Ровно 65 лет назад, 17 июня 1955 года в воздух поднялся первый реактивный пассажирский самолет Ту-104. Этот лайнер с триумфом ворвался в мир гражданской авиации и кардинально изменил ее. Им гордились, его снимали в фильмах. За кадром, правда, остались десятки катастроф, унесших более тысячи человеческих жизней.

«Машина не слушается штурвала, 42362, сильно-отрицательная перегрузка, валимся в крен, машину подбросило, спасайте, погибаем, 42362, погибаем, конец… передайте родным...», — такими были последние слова командира Ту-104 Гарольда Кузнецова.

17 октября 1958 года самолет под его управлением, следующий рейсом Пекин-Омск-Москва, на высоте 10 000 метров неожиданно ушел в набор высоты, потерял скорость и вошел в штопор. Кузнецов до последних секунд мужественно диктовал в эфир показания приборов. Благодаря этому эксперты впоследствии восстановят картину авиакатастрофы.

Причиной трагедии назовут «подхват» — самопроизвольный выход самолета на критические углы атаки с последующим сваливанием. Это была уже не первая и будет далеко не последняя катастрофа воздушного судна этого типа.

Впоследствии в кругах, близких к авиации, появится песенка, сочиненная на мотив похоронного марша: «Ту-104 — самый быстрый самолет, за минуты до могилы довезет».

Но в те времена официальная информация об авиационных происшествиях тщательно скрывалась. И рейсы на самолете с реактивной тягой пользовались огромной популярностью у советских людей.

Настоящий триумф

История Ту-104 начиналась с невероятного успеха. К легендарному конструктору Андрею Туполеву пришла идея создать на базе бомбардировщика Ту-16 первый советский реактивный пассажирский самолет. И его КБ реализовало эту идею в кратчайшие сроки.

Самолет поднялся в воздух 17 июня 1955 года, а уже 5 ноября взлетел серийный самолет. 15 сентября 1956 года состоялся первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Иркутск с промежуточной посадкой в Омске.

Между этими датами самолет презентовали за границей. Машина очень нравилась советскому лидеру Никите Хрущеву, и он решил в марте 1956 года отправиться на ней в Великобританию. Его пытались отговорить, убеждали в том, что техника еще сырая, но он настоял на своем.

Прибытие серебристого реактивного лайнера в Лондон вызвало фурор в британских СМИ. Для пущего эффекта на следующий день в лондонском аэропорту сел второй самолет этого типа.

В газетах появились язвительные материалы о том, что на самом деле у «русских всего один такой опытный самолет, они просто перекрашивают на нем номера». Упрек обидел советскую делегацию, и еще через день на перроне аэропорта столицы Великобритании красовалось уже три новеньких Ту-104.

Обиду и недоумение британцев можно понять. Ведь именно им принадлежат лавры создателей первого реактивного пассажирского самолеты — «Кометы» (de Havilland Comet). Он начал работать на регулярных рейсах со 2 мая 1952 года. Но их машина вышла настолько неудачной, что через два года из-за высокой аварийности была выведена из эксплуатации.

Так что в марте 1956 года во время визита Хрущева в Лондон Ту-104 был единственным в мире серийным реактивным пассажирским самолетом. Конкурент у него появился только через два года, когда на рейсы вышел Boeing-707. Небывалое дело — «отсталый» СССР обогнал в авиации высокоразвитый Запад.

Капризный первенец

В отличие от своего старшего брата — неприхотливого бомбардировщика Ту-16 — Ту-104 был капризен в эксплуатации, сложен в управлении и неустойчив в полете.

Из-за слабой механизации крыла у него были далеко невыдающиеся взлетно-посадочные характеристики. Он был склонен к сваливанию на малых скоростях. Пилоты часто превышали рекомендуемую скорость посадки и нередко выкатывались за пределы полосы.

#Техника Последняя посадка: Ту-134 снят с полетов

Навигационное оборудование было несовершенным, часто давал сбои автопилот. Не было радионавигационного оборудования захода на посадку. Это ставило безопасность полетов в слишком большую зависимость от мастерства экипажа.

Опасней всего была склонность к раскачке («голландскому шагу») и «подхвату», ставшему причиной гибели самолета Кузнецова.

После одной из катастроф с летчиками встретился сам Туполев. Он категорически отверг вину конструкторов за потерю управляемости Ту-104. В ответ на вопрос, почему же они падают, он заявил пилотам: «Это не самолет плохой, это вы на нем летать не умеете!».

Информация, полученная благодаря подвигу Кузнецова, позволила специалистам установить причину «болезни» лайнера — ему не хватало устойчивости и запаса управляемости рулей высоты.

В конструкцию были внесены соответствующие изменения. Но выявленные недостатки в итоге привели к снятию Ту-104 с производства и активизации работ над созданием машины нового поколения — Ту-154.

Невероятный комфорт

И все же полет на «тушке» был особым шиком. Лайнер полностью перевернул представление о гражданской авиации в Советском Союзе.

Прежде всего, эта была небывалая по тем временам скорость. Так, полет от Москвы до Иркутска с одной промежуточной посадкой занимал всего семь с половиной часов. На поршневом Ил-14 на путь уходило 18-20 часов. Причем реактивный лайнер летел на высоте, где пассажиров почти не донимала болтанка. Для старых же самолетов она была сущим наказанием.

Именно на Ту-104 в конце 1950-х был внедрен привычный в наше время стандарт обслуживания. В салоне установили мягкие анатомические кресла с регулируемой спинкой. Уровень комфорта после старых самолетов казался сказочным.

Тогда появилась традиция обязательного инструктажа по безопасности, который проводят стюардессы. Пассажиров стали кормить в полете, было предусмотрено горячие питание. Для этого полагались хорошие столовые приборы. В самолете разносили напитки как прохладительные, так и горячительные. Понятно, почему не привыкшие к таким изыскам советские люди, стремились купить билет именно на реактивный лайнер.

Специально под новый самолет реконструировались взлетно-посадочные полосы, увеличивались их длина, улучшалось покрытие. Именно тогда появились аэродромные спецавтомобили — тягачи, заправщики, багажные мащины и самоходные трапы.

Кардинально изменились аэропорты. Они перестали походить на разновидность железнодорожных вокзалов. В них были внедрены системы регистрации билетов и оформления багажа. Пассажиров начали возить на специальных автобусах.

Конец карьеры

Ту-104 строились с 1955 по 1960 год — только пять лет, что очень мало по меркам авиации. Всего была произведена 201 машина.

В 1977 году начался вывод этих самолетов из парка «Аэрофлота». После очередной катастрофы 17 марта 1979 года у Внуково вышел приказ Министерства гражданской СССР о снятии их с пассажирских перевозок.

Последний гражданский рейс первенец реактивной авиации совершил 20 ноября 1979 года по маршруту Одесса-Москва.

По данным сайта Aviation Safety Network, в общей сложности в результате катастроф и аварий были потеряны 37 самолетов Ту-104. Самолеты этого типа пытались трижды угнать, при этом погибли 84 человека. Всего эти машины унесли жизни 1137 человек.

Военные эксплуатировали лайнер еще два года. Эксплуатацию воздушного судна этого типа прекратили после катастрофы, случившейся 7 февраля 1981 года на аэродроме города Пушкин. В ней тогда погибло практически все командование Тихоокеанским флотом ВМФ СССР — 17 адмиралов и генералов.

В 1980-х годах большую часть машин порезали на металлолом. Часть установили в качестве памятников, а часть переоборудовали в кафе и кинотеатры. И списанные со службы Ту-104 еще годы радовали детей мороженным и мультфильмами пока и их не отправили в утиль.