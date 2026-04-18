Актуальная тема
Бывший СССР
Актуальная тема
Бывший СССР
Почему в СССР человеку полагалось восемь «квадратов»

Советские власти считали приемлемым для жизни 8 квадратных метров, со временем в СССР эти цифры стали варьироваться от 9 до 12 квадратов. Откуда взялись подобные нормативы жилищной обеспеченности?
Наркомздрав в 1919 году впервые в России установил санитарную норму жилой площади 18 квадратных аршин на человека, или 8,25 квадратных метра. Это было нужно для Великого жилищного передела, то есть массового вселения рабочих в буржуазные дома.

В расчетах власти основывались на идее немецкого естествоиспытателя и врача, основателя первого в Европе Института гигиены Макса Йозефа Петтенкофера, жившего в XIX веке. Гигиенист использовал чистый воздух как индикатор для комфортных и гуманных условий проживания. Ученый выяснил, что предельно допустимый уровень концентрации углекислого газа достигается при 25 кубах жилого пространства на человека.

Большевики поделили рекомендованную кубатуру воздуха на стандарт высоты потолка в 3 метра и получили площадь 8,25 квадратных метра на человека. Высокие потолки в дореволюционных домах были способом не задохнуться от дыма печей и копоти свечей, а также обеспечивали прохладу летом.

В 1922 году норматив жилой площади возрос до 9 квадратных метров. Тогда государство установило минимальную высоту потолка в 2,8 метра. Начиная с 1950-х, во время бума строительства хрущевок потолки понизились до 2,5 метра. Норматив жилья на одного человека подрос до 12 квадратных метров.

Но и в 1970-1980-х для наделения семьи квартирой использовали 9 квадратных метров, если потолки в комнатах были 2,7-2,8 метра. Учитывалась именно жилая площадь, без кухни, санузла и балкона.

Сейчас в России при предоставлении жилья используют разные нормы: и санитарные, и социальные. Например, по договору социального найма должно быть: 33 квадратных метра общей площади — на одного человека, 42 квадратных метра — на двоих и 18 квадратных метров на каждого члена семьи, если их трое и более. 

А минимальная санитарная норма составляет 6 квадратных метров — эту цифру используют, когда людей необходимо переселить на время капитального ремонта в многоквартирном доме.

