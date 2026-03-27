Президиум Верховного Совета СССР 27 марта 1953 года принял указ «Об амнистии» — одной из самых масштабных в мировой истории. Лагеря и тюрьмы покинули свыше 1,3 миллиона человек. Зачем глава МВД Лаврентий Берия пошел на такой шаг, кого освободили на самом деле и к каким последствиям это привело?
На начало марта 1953 года в 175 исправительно-трудовых лагерях и колониях содержалось почти 2,5 миллиона человек, еще 152 тысячи сидели в тюрьмах. Порядка полмиллиона — женщины и дети в возрасте с 12 до 18 лет. Сидевших по политическим статьям было 530 тысяч.
Как «кровавый» Берия стал либералом
«Великое освобождение» из лагерей началось через три недели после смерти Иосифа Сталина — Берия 26 марта 1953 года обосновал необходимость амнистии в секретной записке на имя председателя Совета министров Георгия Маленкова.«Содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью», — писал Берия.
Глава МВД СССР сообщил, что из числа заключенных особо опасными государственными преступниками являются не более 200 тысяч человек. Берия отметил, что все остальные граждане осуждены за мелкие преступления и не представляют серьезной социальной опасности.
Кроме того, в записке констатировалась необходимость декриминализации составов некоторых должностных, хозяйственных, бытовых и других преступлений с невысокой степенью общественной опасности и смягчения уголовной ответственности за отдельные преступления.
Уже на следующий день проект указа об амнистии единогласно одобрили на заседании Президиума ЦК КПСС, после чего документ подписал глава Верховного Совета Климент Ворошилов. А 28 марта приказ опубликовали в газете «Правда». «Великая амнистия» началась.
Кого освободили на самом деле
Освобождали всех зеков, осужденных на срок до пяти лет лишения свободы. Также на волю вышли осужденные за должностные, хозяйственные и воинские преступления, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, несовершеннолетние, беременные женщины и женщины с детьми.
Согласно отчетности МВД, всего по амнистии освободили 1 201 738 человек. Однако эти данные не включают несовершеннолетних, выпущенных из тюрем и снятых с учета ссыльных. Если добавить данные категории, было амнистировано 1 349 263 человека. Также были прекращены дела на более чем 400 тысяч человек, которым грозили лагерные нары.
Популярный миф — «великая амнистия» касалась исключительно уголовников, не затрагивая политических заключенных. Действительно, подавляющее большинство вышедших на свободу сидели в лагерях за хищения, воровство, разбой, изнасилования, хулиганство.
Однако под действие указа от 27 марта 1953 года также подпадали осужденные за контрреволюционные преступления на срок до пяти лет лишения свободы. Но их число было незначительным — менее 100 тысяч человек.
Амнистия не применялась к лицам, осужденным на срок свыше пяти лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленные убийства. Заключенным, осужденным на срок свыше пяти лет, сократили наказание наполовину.
Зачем Берии потребовалась амнистия
После Великой Отечественной начался стремительный рост численности заключенных ГУЛАГа — в основном по причине отмены досрочного освобождения и ужесточения уголовного законодательства в 1947 году.
К этому моменту ежегодно в СССР осуждалось свыше 1,5 миллиона человек. В результате переполнения лагерей силовым структурам становилось все сложнее контролировать ситуацию — резко возросло количество случаев организованного сопротивления лагерной администрации.
Были зафиксированы факты своеобразной «оккупации» лагерей преступными и национальными группировками, заключенные все чаще совершали убийства охранников и других зеков, нередко представители администрации просто боялись заходить на территорию своих учреждений.
К тому же рабский труд заключенных был малоэффективен. По официальным данным, дневная выработка на стройке одного заключенного составляла 23 рубля, а свободного человека – 44 рубля. А содержание лагерей требовало колоссальных затрат.
Глава МВД получал информацию «из первых рук» и прекрасно осознавал необходимость кардинального реформирования пенитенциарной системы. «Великая амнистия» позволила разгрузить лагеря. Одновременно Берия предложил передать ГУЛАГ в ведение Минюста.
Есть и другая версия — что либеральные инициативы Берии были лишь инструментом борьбы за власть, развернувшейся после смерти Сталина. Никита Хрущев утверждал, что Берия тем самым стремился заработать дешевую популярность в народе и захватить власть.
Чем обернулась «великая амнистия»
Инициатор амнистии ее результатов не увидел — уже 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров Никита Хрущев обвинил Берию в работе на иностранные разведки. Всемогущий глава МВД был арестован маршалом Георгием Жуковым и впоследствии расстрелян.
Между тем получившие свободу уголовники принялись за старое — были даже масштабные эксцессы с попытками захвата целых населенных пунктов. Органы милиции и госбезопасности не справлялись с разгулом преступности, в ряде случаев приходилось привлекать армию.
По статистике МВД, только за май-июнь 1953 года зафиксировано более 150 тысяч серьезных преступлений, совершенных амнистированными. Уровень грабежей, разбоев и убийств в городах вырос в два-три раза.
В результате уже 2 июля 1953 года Президиум ЦК КПСС одобрил проект указа «О неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам», который ужесточал условия освобождения.
Согласно документу, если освобожденные по мартовской амнистии заключенные «продолжали вести паразитический образ жизни и не занимались общественно-полезным трудом», их отправляли обратно в лагерь.
Однако амнистия также стала концом эпохи сталинского террора — тотальное чувство оцепенения и страха перед властью постепенно слабело, что позднее породило хрущевскую «оттепель».
