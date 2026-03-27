Президиум Верховного Совета СССР 27 марта 1953 года принял указ «Об амнистии» — одной из самых масштабных в мировой истории. Лагеря и тюрьмы покинули свыше 1,3 миллиона человек. Зачем глава МВД Лаврентий Берия пошел на такой шаг, кого освободили на самом деле и к каким последствиям это привело?

На начало марта 1953 года в 175 исправительно-трудовых лагерях и колониях содержалось почти 2,5 миллиона человек, еще 152 тысячи сидели в тюрьмах. Порядка полмиллиона — женщины и дети в возрасте с 12 до 18 лет. Сидевших по политическим статьям было 530 тысяч.

Как «кровавый» Берия стал либералом

«Великое освобождение» из лагерей началось через три недели после смерти Иосифа Сталина — Берия 26 марта 1953 года обосновал необходимость амнистии в секретной записке на имя председателя Совета министров Георгия Маленкова.

«Содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью», — писал Берия.

Глава МВД СССР сообщил, что из числа заключенных особо опасными государственными преступниками являются не более 200 тысяч человек. Берия отметил, что все остальные граждане осуждены за мелкие преступления и не представляют серьезной социальной опасности.

Кроме того, в записке констатировалась необходимость декриминализации составов некоторых должностных, хозяйственных, бытовых и других преступлений с невысокой степенью общественной опасности и смягчения уголовной ответственности за отдельные преступления.

Уже на следующий день проект указа об амнистии единогласно одобрили на заседании Президиума ЦК КПСС, после чего документ подписал глава Верховного Совета Климент Ворошилов. А 28 марта приказ опубликовали в газете «Правда». «Великая амнистия» началась.

Кого освободили на самом деле

Освобождали всех зеков, осужденных на срок до пяти лет лишения свободы. Также на волю вышли осужденные за должностные, хозяйственные и воинские преступления, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, несовершеннолетние, беременные женщины и женщины с детьми.

Согласно отчетности МВД, всего по амнистии освободили 1 201 738 человек. Однако эти данные не включают несовершеннолетних, выпущенных из тюрем и снятых с учета ссыльных. Если добавить данные категории, было амнистировано 1 349 263 человека. Также были прекращены дела на более чем 400 тысяч человек, которым грозили лагерные нары.

Популярный миф — «великая амнистия» касалась исключительно уголовников, не затрагивая политических заключенных. Действительно, подавляющее большинство вышедших на свободу сидели в лагерях за хищения, воровство, разбой, изнасилования, хулиганство.

Заключенные Минлага с номерами на одежде Фото : Wikimedia

Однако под действие указа от 27 марта 1953 года также подпадали осужденные за контрреволюционные преступления на срок до пяти лет лишения свободы. Но их число было незначительным — менее 100 тысяч человек.

Амнистия не применялась к лицам, осужденным на срок свыше пяти лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленные убийства. Заключенным, осужденным на срок свыше пяти лет, сократили наказание наполовину.

Зачем Берии потребовалась амнистия

После Великой Отечественной начался стремительный рост численности заключенных ГУЛАГа — в основном по причине отмены досрочного освобождения и ужесточения уголовного законодательства в 1947 году.

К этому моменту ежегодно в СССР осуждалось свыше 1,5 миллиона человек. В результате переполнения лагерей силовым структурам становилось все сложнее контролировать ситуацию — резко возросло количество случаев организованного сопротивления лагерной администрации.

Были зафиксированы факты своеобразной «оккупации» лагерей преступными и национальными группировками, заключенные все чаще совершали убийства охранников и других зеков, нередко представители администрации просто боялись заходить на территорию своих учреждений.

К тому же рабский труд заключенных был малоэффективен. По официальным данным, дневная выработка на стройке одного заключенного составляла 23 рубля, а свободного человека – 44 рубля. А содержание лагерей требовало колоссальных затрат.

Глава МВД получал информацию «из первых рук» и прекрасно осознавал необходимость кардинального реформирования пенитенциарной системы. «Великая амнистия» позволила разгрузить лагеря. Одновременно Берия предложил передать ГУЛАГ в ведение Минюста.

Есть и другая версия — что либеральные инициативы Берии были лишь инструментом борьбы за власть, развернувшейся после смерти Сталина. Никита Хрущев утверждал, что Берия тем самым стремился заработать дешевую популярность в народе и захватить власть.

Чем обернулась «великая амнистия»

Инициатор амнистии ее результатов не увидел — уже 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров Никита Хрущев обвинил Берию в работе на иностранные разведки. Всемогущий глава МВД был арестован маршалом Георгием Жуковым и впоследствии расстрелян.

Между тем получившие свободу уголовники принялись за старое — были даже масштабные эксцессы с попытками захвата целых населенных пунктов. Органы милиции и госбезопасности не справлялись с разгулом преступности, в ряде случаев приходилось привлекать армию.

По статистике МВД, только за май-июнь 1953 года зафиксировано более 150 тысяч серьезных преступлений, совершенных амнистированными. Уровень грабежей, разбоев и убийств в городах вырос в два-три раза.

В результате уже 2 июля 1953 года Президиум ЦК КПСС одобрил проект указа «О неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам», который ужесточал условия освобождения.

Согласно документу, если освобожденные по мартовской амнистии заключенные «продолжали вести паразитический образ жизни и не занимались общественно-полезным трудом», их отправляли обратно в лагерь.

Однако амнистия также стала концом эпохи сталинского террора — тотальное чувство оцепенения и страха перед властью постепенно слабело, что позднее породило хрущевскую «оттепель».