Молодые россияне перестали жалеть о распаде СССР

Россияне сохраняют высокий уровень ностальгии по советскому прошлому, следует из опубликованных результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного к 35-летней годовщине референдума о сохранении СССР.

В марте 1991 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева состоялся референдум о сохранении Советского Союза, в котором приняли участие 80% избирателей. Более 76% из них высказались за сохранение Союза, в том числе 71% в РСФСР и 70% на Украине.

Если бы референдум о сохранении СССР проходил в наши дни, то 61% проголосовал бы «за». Отрицательно ответили только 19%, остальные – затруднились ответить, следует из данных ВЦИОМ.

О распаде СССР сожалеют большинство россиян (57%). При этом чем моложе поколение, тем меньше у них сожалений о невозвратимой советской эпохе. Всего 14% зумеров хотели бы, чтобы Советский Союз не распадался, а среди поколения оттепели (до 1947 года рождения) таких 79%. Среди старших миллениалов (1982-1991) высказали сожаление из-за распада Союза 43%.

Большая часть молодежи считает распад закономерным – 57%, среди старших миллениалов таких 42%, среди старшего поколения – только 16%.

Ответственными за распад Советского Союза 24% считают власть. Среди конкретных фигур традиционно называют Бориса Ельцина (17%) и Михаила Горбачева (16%).