Молодые россияне перестали жалеть о распаде СССР

Sibnet.ru
Россияне сохраняют высокий уровень ностальгии по советскому прошлому, следует из опубликованных результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного к 35-летней годовщине референдума о сохранении СССР.

В марте 1991 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева состоялся референдум о сохранении Советского Союза, в котором приняли участие 80% избирателей. Более 76% из них высказались за сохранение Союза, в том числе 71% в РСФСР и 70% на Украине.

Если бы референдум о сохранении СССР проходил в наши дни, то 61% проголосовал бы «за». Отрицательно ответили только 19%, остальные – затруднились ответить, следует из данных ВЦИОМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак СССР проиграл «холодную войну»

О распаде СССР сожалеют большинство россиян (57%). При этом чем моложе поколение, тем меньше у них сожалений о невозвратимой советской эпохе. Всего 14% зумеров хотели бы, чтобы Советский Союз не распадался, а среди поколения оттепели (до 1947 года рождения) таких 79%. Среди старших миллениалов (1982-1991) высказали сожаление из-за распада Союза 43%.

Большая часть молодежи считает распад закономерным – 57%, среди старших миллениалов таких 42%, среди старшего поколения – только 16%.

Ответственными за распад Советского Союза 24% считают власть. Среди конкретных фигур традиционно называют Бориса Ельцина (17%) и Михаила Горбачева (16%).

Тема: Бывший СССР
Как красная звезда стала символом СССР
За что Горбачеву дали Нобелевскую премию мира. СПРАВКА
Как свергли Никиту Хрущева. СПРАВКА
После СССР: кто 33 года управляет бывшими союзными республиками
смотреть все
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Egorka72

Врёт этот министр, я вырос в селе и точно могу сказать, что без анализа крови определить наличие заболевания...

DRAGONWAY

так получается,что Дом.ру нарушает условия договора. Так как в договоре прописано безлимитный интернет...

rumatam

численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов............вот...

Danilon

Раскрыта причина инфицирования скота ? Да ну ?! Я не ветеринар. Но эта информация очень пахнет враньём....