Актуальная тема
Бывший СССР
Актуальная тема
Бывший СССР
ЗОЖ, кепка и «Роллс-Ройс»: что страстно любил Ленин

Создатель советского государства, собиравшийся изменить жизнь всего человечества, Владимир Ильич Ленин был фанатиком не только идеи мировой революции. Увлечения вождя пролетариата тоже походили на одержимость. Что любил Ленин в обычной жизни — в инфографике Sibnet.ru.
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года (10 апреля по старому стилю) в городе Симбирск (сейчас Ульяновск).

Фигура Владимира Ильича Ульянова (Ленина) — одна из самых спорных. Его рисуют то идеальным человеком, то кровавым чудовищем. Некоторые историки считают, что хобби, личные привязанности и семья рассматривались им только сквозь призму полезности для дела революции. А будучи чрезвычайно обаятельным и относясь страстно к любому бытовому делу, он оставался холоден к судьбам людей.

Образ и увлечения Ленина говорят, что он одновременно ценил новое, лучшее и утилитарные вещи. Легендарную шведскую кепку в отличие от шляпы было удобно складывать в карман на выступлениях. При этом любимым транспортным средством после велосипеда стал «Роллс-Ройс».

Что любил Ленин

«У него не было жизни вне политики. Даже когда он отдыхал, то отдыхал политически. Если он ходил в горы, он делал это для того, чтобы набраться сил для следующего раунда фракционной борьбы. Если он читал книгу, то искал в ней подтверждение своим идеям или аргументы против своих оппонентов», — писал британский историк Роберт Сервис в биографии «Ленин».

Ленин был трудоголиком, согласился автор художественной биографии Ленина «Пантакратор солнечных пылинок» Лев Данилкин. Но не постоянно сидел за работой, а проводил месяцы на даче или в походах по горам.

Ленин полюбил пеший туризм в детстве, когда с братом путешествовал вокруг Симбирска. А летом 1904 года с супругой Надеждой Крупской прошел 400 километров по горам Швейцарии.

Одним из первых людей освоил велосипед и почти не слезал с него в течение 20 лет. На партийные съезды приезжал с синяками, полученными в результате аварий или падения с велосипеда.

Авторитарный или смешливый

Вождь большевиков описывается как требовательный, пунктуальный, аккуратный. Писательница Хелен Раппопорт в книге «Конспиратор» по мемуарным источникам писала, что Ленин «был очень авторитарен, очень негибок, не терпел несогласия со своим мнением».

Но многие современники революционера описывали его как коммуникабельного, жизнелюбивого человека с радостным темпераментом. И это не только воспоминания Крупской, где Ленин — забавный человек, мог внезапно начать драку или совершить какой-нибудь другой экстравагантный поступок.

«Этот невысокий, лысый, морщинистый человек, качающийся на стуле то в одну сторону, то в другую, смеющийся над той или иной шуткой, в любой момент готов дать серьезный совет любому, кто прервет его, чтобы задать вопрос... <> Все его морщины — от смеха, а не от беспокойства», — писал английский писатель Артур Рэнсом.

Главные цитаты Ленина

Что ненавидел Ленин

Большевик ненавидел не конкретных людей, а явления. Самодержавие считал главной причиной отсталости России. «Российская монархия — это самое дикое, самое средневековое, самое реакционное правительство в Европе», — его слова.

Обличал буржуазию и капитализм, считая их эксплуататорами, которых необходимо уничтожить для построения социализма. «Буржуазия предаст Родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы», — высказывался Ленин.

«Ленин никогда не доходил до грубости и не прерывал собеседника. Да, он мог быть безжалостным и жестоким, но его жестокость не носила личного характера, а была подчинена конечной цели. Мне кажется, что он даже не знал, что такое личная месть», — отмечал британский дипломат Брюс Локхарт.

ЗОЖ, кепка и «Роллс-Ройс»: что страстно любил Ленин
