Как мумия Ленина пережила выстрелы, взрывы и удары камнями

Создатель СССР Владимир Ильич Ленин пережил, как минимум, пять покушений при жизни, а затем еще несколько после смерти. В саркофаг с телом вождя стреляли, кидали камни, пытались взорвать. О большинстве происшествий в истории остались только краткие сводки...

Ленин скончался 21 января 1924 года, а спустя два месяца его тело забальзамировали и разместили в мавзолее. Мумию поддерживает в сохранности специальная группа ученых, но за 100 лет регулярного восстановления тело вождя потеряло примерно 80% первоначального состава.

Отчаявшийся крестьянин

Первое покушение на мертвого Ленина случилось через десять лет после его смерти, 19 марта 1934 года. Работник совхоза «Прогресс», 46-летний Митрофан Никитин подошел к саркофагу и два раза выстрелил в него из револьвера системы Наган, не попал и третью пулю пустил себе в сердце.

Следствие выяснило, что Никитин родился в селе на Брянщине, работал с 13 лет, в 1932 году оказался свидетелем Голодомора на Украине. У крестьянина с собой было письмо.

«Кругом нищета, голод, рабство, зверство, пришибленность какая-то. Люди боятся друг друга, боятся слова лишнего сказать, зная, что за плечами ГПУ, пытка, смерть. Люди от истощения, от голода падают и мрут как мухи. <…> Да, действительно наш “российский социализм” очень и очень много принесет бедствия народу. Еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда», — объяснил свои мотивы нападавший.

Одна удачная попытка

Наибольшее количество попыток навредить телу Ленина пришлось на 1960-е годы. Саркофаг били молотком и кувалдой, в него кидали камни. Большинство из этих случаев описываются парой строк.

Посетитель Мавзолея 20 марта 1959 года ударил по стеклу саркофага молотком. Стекло треснуло. Гражданина задержали. О его личности и дальнейшей участи данных нет.

Некая гражданка Л. Смирнова в 1961 году плюнула в усыпальницу, нецензурно выругавшись, и безуспешно бросила в нее камень.

Бухгалтер-пенсионер из подмосковного Павловского Посада А. Лютиков 24 апреля 1962 года тоже кинул в стекло камень, но не разбил его. Он признался, что готовился к акту несколько лет и параллельно отправлял в редакции газет антисоветские письма.

Приезжий из Краснодарского края Г. Ватинцев 29 марта 1966 году бросил в саркофаг кувалду, также без последствий. Всех трех товарищей объявили невменяемыми.

Самым успешным был житель Фрунзе (сейчас Бишкек) К. Минибаев. 14 июля 1960 года он запрыгнул на саркофаг и ударом ноги разбил стекло. Мелкие осколки посыпались на забальзамированного Ленина.

Минибаев на допросе заявил, что мечтал уничтожить мумию с 1949 года и специально приехал для этого из Средней Азии. Судьба мужчины неизвестна.

В советское время в будние дни в Мавзолей приходило 3–5 тысяч человек, в выходные — до 15 тысяч.

Как докладывал в ЦК КПСС министр здравоохранения СССР Курашов, во время покушения фрагменты повредили лицо Ильича, в частности над правой бровью образовался разрез длиной в сантиметр.

Мавзолей закрыли на несколько месяцев. Именно после этого случая обычное стекло заменили пуленепробиваемым.

Взрывы с жертвами

Житель Каунаса (Литовская ССР) Крысанов в сентябре 1967 года привел в действие самодельное взрывное устройство, пытаясь прорваться в Мавзолей.

«Все оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную. Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки — у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку — у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом — второй парень, над которым склонились несколько человек», — вспоминал о произошедшем случайный свидетель, фотограф из Запорожья Олег Бурбовский.

По официальным данным, погиб только террорист. Известно, что туристке из Италии оторвало ноги.

Следующая атака на умершего Владимира Ленина произошла 1 сентября 1973 года. Мужчина, зашедший в мавзолей с группой школьников, подошел близко к саркофагу, соединил контакты на самодельном устройстве, в результате чего грянул мощный взрыв.

Погиб сам смертник и супружеская пара из Астрахани, которая шла за ним. Тяжелые увечья получили четверо детей, еще двенадцать подростков госпитализировали с более легкими ранениями.

На месте взрыва обнаружили фрагменты паспорта на имя 34-летнего жителя села Горловка (Донецкая область Украинской ССР) Николая Саврасова. Следователи выяснили, что за его плечами было четыре тюремных срока, а перед поездкой в Москву он зарезал свою 23-летнюю возлюбленную.

«Матери Саврасов сказал: "Я уезжаю, но скоро обо мне услышит вся страна"», — рассказывал об этом случае «Ленте.ру» генерал-полковник милиции, в 70-е годы — следователь районной прокуратуры в Горловке Михаил Корниенко.

После этого преступления в Мавзолее пересмотрели меры безопасности: с тех пор в зале с саркофагом не произошло ни одного серьезного происшествия.