Почему в советских домах лестница из 9 ступеней

Обычная лестница в советской хрущевке или девятиэтажке состоит из девяти ступеней. Это не мистическое правило, а следствие эргономики и заводской стандартизации.

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Слишком длинная лестница без площадки неудобна и утомительна, поэтому этаж обычно делили на два коротких марша. Нечетное количество ступеней удобнее с точки зрения биомеханики человека. При четном числе при подъеме и спуске движение начинается и заканчивается разными ногами, что более неудобно и повышает риск оступиться.

Для лестниц комфортными считаются подступенок (вертикальный элемент ступени) около 15–18 сантиметров и проступь (поверхность ступеньки, на которую опирается стопа при подъеме и) около 27-30 сантиметров. Эти соотношения используются в строительной практике и отражены в учебной и нормативной литературе.

Высота этажа в типовых советских домах составляла примерно 2,8 метра. Если разделить этот подъем на два марша с удобной высотой ступени, то как раз и получается число девять.

Кроме того, в массовом домостроении СССР стремились к унификации элементов. Железобетонные марши выпускались серийно по стандартам (например, есть ГОСТ на лестничные марши и площадки).