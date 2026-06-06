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Почему советские поезда были зелеными

Источник:
Sibnet.ru
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Зеленые пассажирские поезда и электрички — один из узнаваемых визуальных символов Советского Союза. Знакомый облик определили экономическая выгода, военный опыт и «пролетарское» прошлое.
Фото: © Андрей Кучеренко

Во времена Российской империи цвет вагона указывал на его класс. Первый был синего цвета (для аристократии), второй — желтого цвета (средний достаток). Третий — зеленый (бюджетный, массовый).

После Октябрьской революции большевики унифицировали цвет, оставив зеленый как наиболее «пролетарский» и распространенный.

«Во время Великой Отечественной войны зеленый цвет вагона приобрел дополнительное, стратегическое значение. На фоне лесов и полей такой вагон был менее заметным с неба, а серая крыша сливалась с железнодорожными платформами, что затрудняло прицеливание вражеским бомбардировщикам», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Почтовые и багажные вагоны в СССР были темно-синими, а вагоны-рестораны — красными.

В послевоенном СССР традицию сохранили по практическим соображениям. Зеленые минеральные пигменты оказались более стойкими к выгоранию под солнцем. К тому же они были дешевле, что имело большое значение для поддержания большого парка подвижного состава.

В 2000-х Российские железные дороги решили изменить фирменный стиль. Ключевыми цветами выбрали серый (символ технологичности, уверенности и надежности) и красный (энергия и развитие). Именно такой дизайн постепенно заменил повсеместный ранее зеленый цвет.

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