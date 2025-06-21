Проект «Байкал»: чем заменят легендарный «Кукурузник»

Маленький самолет Ан-2, созданный почти 80 лет назад, все еще летает до сих пор незаменим. Устаревшему «Кукурузнику» должен прийти на смену легкомоторный «Байкал», но его разработка буксует, хотя по планам воздушное судно уже должно было быть в небе.

Общее у Ан-2 и «Байкала» не только то, что они легкие многоцелевые самолеты. Оба созданы для замены: Ан-2 — морально устаревшего По-2, созданного в 1927 году, «Байкал» — самого Ан-2.

Вечный Ан-2

Авиаконструктор Олег Антонов создавал сельскохозяйственный самолета на смену По-2, рабочее название крылатой машины было СХА-1 («сельскохозяйственный самолет Антонова»). Проектирование началось в 1946 году. 31 августа 1947 года первый прототип Ан-2 поднялся в небо. А через год под индексом Ан-2 был принят на вооружение советской боевой авиации и гражданского воздушного флота страны.

Ан-2 производился с 1947 по 2002 годы точно, по некоторым данным его модернизованную версию до сих пор выпускают в Китае.

По одной из версий, прозвище «Кукурузник» Ан-2 унаследовал от По-2, по другой, становление самолета произошло в эпоху Никиты Хрущева, который придавал большое значение выращиванию кукурузы. У самолета есть другие имена: «Аннушка», «Анюта» или «Антон».

У Ан-2 было более 20 модификаций. Он перевозил пассажиров и различные грузы в труднодоступные, был «скорой помощью», тушил пожары, использовался в геологоразведке, сельском хозяйстве и военных целях. Он мог оснащаться лыжами или специальными поплавками, превращающими машину в гидросамолет.

«Ан-2 в 60-е годы был основным лайнером МВЛ — междеревенских воздушных линий. Силуэт «Кукурузника» столь же примелькался в Сибири, как, к примеру, трактор «Беларусь». Он и тарахтел-то по тракторному: такой же пахарь — только труженик не земной, а воздушной нивы. Сибирь с этим самолетом вроде как потеряла былое подавляющее величие великого пространства: оно сузилось до понятия "регион"», — вспоминал летчик Василий Ершов.

По мнению директора Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ Павла Ненастьева, у Ан-2 до сих пор нет конкурентов. Самолет неприхотлив в обслуживании, не боится жары и холода, не требует большого разбега и пробега, обходится без ангарного хранения, прост в управлении, устойчив в полете, не сваливается в штопор при небольших скоростях, может в воздухе по вертолетному зависать на месте, а при скорости ветра выше 40 километров в час — даже лететь хвостом вперед.

«В нем идеальное сочетание потребительских качеств, стоимости, удобства обслуживания и летных характеристик. Этот самолет используется везде и всюду, садится на любое футбольное поле, обслуживается, по сути, любым трактористом, очень ремонтопригоден, имеет впечатляющие взлетно-посадочные характеристики, колоссальную надежность», — говорил Ненастьев в интервью «Газете.Ru».

Выживший «Байкал»

Разработка нового легкого многоцелевого самолета началась в 2010-х годах в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) в Новосибирске. Сначала ремоторизировали Ан-2, установив американский турбовинтовой двигатель.

Затем спроектировали и построили самолет ТВС-2ТС — цельнокомпозитный, практически с теми же геометрическими параметрами, что и у «Кукурузника», но способный поднимать больше грузов, лететь дальше и быстрее при том же расходе топлива. Он получил имя «Байкал», но в производство не пошел из-за невозможности локализовать критические компоненты, отсутствия опыта эксплуатации композитных самолетов и правил сертификации таких судов.

Создавать новый, но более традиционный легкий многоцелевой самолет с тем же именем «Байкал» в 2019 году стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). По планам в 2021 году должны были начаться летные испытания, в 2023 году — серийный выпуск.

«Байкал» в отличие от предшественника-биплана решили сделать монопланом. Этот тип обладает лучшей аэродинамикой и меньшим количеством деталей, что позволяет серьезно экономить при производстве самолета.

Но проект забуксовал, сроки сдвигались. Наконец, в марте 2025 года в СМИ появилась информация, что проект «Байкала» закроют из-за «драматических ошибок» при проектировании.

«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается», — заявил то же самое полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в мае.

Минпромторг опроверг эту информацию. Опытно-конструкторские работы продолжаются с учетом ранее полученных замечаний — они должны быть завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 миллиарда рублей.

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«Мы убрали усилие в канале руля высоты, повысили характеристики устойчивости и управляемости в полном диапазоне центровок и взлетных весов и т. д. Сейчас самолет проходит ремоторизацию.

После этого начнутся дальнейшие испытания. «Байкал» будет сертифицирован согласно федеральным авиационным правилам в установленные сроки», — сказал в интервью «Ведомостям» гендиректор УЗГА Леонид Лузгин.

По его словам, первые пять самолетов передадут перевозчику в конце 2026 года, скорее всего, это будет авиакомпания «Аврора». Поставки рассчитаны до 2044 года, объем — не менее 139 машин.

Цена «Байкала» будет сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan. «Цена Cessna по курсу 100 рублей за доллар – от 220 миллионов до 340 миллионов рублей в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», — отметил директор.