Серийный МС-21 впервые поднялся в небо

Первый самолет МС-21, построенный по серийным технологиям, поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода нашей ОАК, сообщили пресс-служба корпорации.

Лайнер провел в воздухе 1 час 23 минуты. Машина достигла высоты 6 тысяч метров и приборной скорости 600 километров в час. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью.

«Сегодняшний полет имеет важное значение для обеспечения серийных поставок МС-21 в заданные сроки», — прокомментировал главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

Успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа, в частности, первой партии из 18 самолетов.

Параллельно идет процесс сертификации воздушного судна. На данный момент МС-21-310 выполнил более половины программы сертификационных полетов.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Церемония выкатки и презентация летного образца состоялась в июне 2016 года. Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска воздушного судна запланированы на 2027 год, заявлял ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов.