Путин объявил о полном импортозамещении авиапрома

России удалось полностью импротозаместить гражданскую авиацию, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации.

«Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить… Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений <...> не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает <...> западные показатели», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент привел мнение одного «очень опытного авиатора», который сказал ему, что было бы «хорошо, если бы санкции еще не скоро закончились», потому что создан рынок для собственного производства и восстановлены инженерные школы.

Перед совещанием Путин осмотрел три новых российских самолета — МС-21, SSJ-100 и Ил-114-300. Их выпуск регулярно сдвигается.

Программа импортозамещения в авиаотрасли началась летом 2022 года. Правительство утвердило программу развития, в рамках которой должен был быть обеспечен прирост пассажиропотока и увеличение доли российских самолетов в парках перевозчиков до 81% к 2030 году.