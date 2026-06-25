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Путин объявил о полном импортозамещении авиапрома

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в кабине пилота самолета SJ-100
Фото: © пресс-служба президента России

России удалось полностью импротозаместить гражданскую авиацию, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации.

«Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить… Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений <...> не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает <...> западные показатели», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент привел мнение одного «очень опытного авиатора», который сказал ему, что было бы «хорошо, если бы санкции еще не скоро закончились», потому что создан рынок для собственного производства и восстановлены инженерные школы.

Перед совещанием Путин осмотрел три новых российских самолета — МС-21, SSJ-100 и Ил-114-300. Их выпуск регулярно сдвигается.

Программа импортозамещения в авиаотрасли началась летом 2022 года. Правительство утвердило программу развития, в рамках которой должен был быть обеспечен прирост пассажиропотока и увеличение доли российских самолетов в парках перевозчиков до 81% к 2030 году.

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Политика #Россия #Авиа
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