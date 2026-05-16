Самолет Ил-114-300 испытали в Арктике

Sibnet.ru
Ил-114-300
Фото: © пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации»

Дополнительный этап сертификационных испытаний самолета Ил-114-300 завершен, их проводили в Арктике, сообщила пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации».

Турбовинтовой региональный самолет выполнил серию полетов с аэродромов, расположенных на Новой Земле, а также на Земле Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России, чтобы проверить, как Ил-114-300 будет вести себя в арктических условиях.

«Испытания прошли успешно. Полученные по результатам проведенных проверок материалы будут в ближайшее время обработаны, и самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В ходе испытаний Ил-114-300 долетел почти до Северного полюса — до «нулевой отметки» оставалось около 100 километров. Это подтверждает его способность летать в условиях высоких широт.

Работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации продолжится в 2026 году. Так, летом состоятся испытания на высокие температуры, а позднее самолет протестируют на грунтовых взлетно-посадочных полосах.

