Электрички перейдут на цифровые билеты

Все билеты на пригородные поезда к 2035 году можно будет купить в электронном виде, следует из утвержденной кабмином концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года.

«Будет обеспечена 100% возможность продажи проездных билетов в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа», — сообщила пресс-служба правительства РФ.

Цифровизация и внедрение инновационных технологий, в том числе для расширения возможности оформления электронных билетов, поможет избежать очередей в кассах и у терминалов.

Основные цели принятого кабмином документа — повышение транспортной доступности территорий, комфортности перевозок и качества услуг в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования.