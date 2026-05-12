ЕС потребовал от Грузии прекратить авиаперелеты в Россию

ТАСС
Georgian Airways
Фото: Andrzej Otrębski / CC BY-SA 4.0

Руководство Евросоюза требует от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией, заявил в директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«При этом в Брюсселе публично требуют от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы», — сказал дипломат интервью ТАСС.

Он отметил, что антироссийские санкции серьезно ударят по грузинской экономике. «Но еэсовцев это не заботит. Главное для них — навредить России, пусть и за счет интересов Грузии», — добавил Калугин.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС перейдет «красные линии» по санкциям против России.

