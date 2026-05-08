Росавиация отменила запрет полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России, сообщила пресс-служба ведомства.

Авиакомпании уже подают обновленные планы полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Нальчика, Магаса, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Однако возобновление рейсов зависит от временных ограничений на использование воздушного пространства на юге России. Сейчас они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее Минтранс заявил, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, специалисты которого координировали управление воздушным движением на юге России.

По данным Ассоциации туроператоров России, в результате было задержано и отменено более 80 авиарейсов, в ожидании вылета находились не менее 14 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики были вынуждены скорректировать расписание.

Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело