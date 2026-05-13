Биометрию начнут использовать для посадки на самолет

Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой биометрической системы. Сервис запустят летом 2026 года, следует из постановления кабмина.

На старте такая возможность появится в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Как только инфраструктура будет готова, к эксперименту присоединятся другие аэропорты и авиаперевозчики.

Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако требование предъявить паспорт сохранится при проходе в зону транспортной безопасности.

Использование биометрии останется добровольным, каждый пассажир каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт — по паспорту или с использованием современных технологий идентификации.

