Опасный для здоровья компонент обнаружили в автомобильных креслах

Противопожарный химический компонент, используемый в автомобильных креслах, относится к потенциальным канцерогенам и выделяется в салон, особенно в жаркую погоду, выяснили американские ученые.

Был проанализирован состав воздуха в 101 бензиновом, электрическом и гибридном автомобилях, выпущенных с 2015 по 2022 годы, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology.

В 99% автомобилей был обнаружен антипирен (огнестойкая добавка) TCIPP, который в настоящее время расследуется Национальной токсикологической программой США как потенциальный канцероген. Также в большинстве обследованных машин нашли другие антипирены, TDCIPP и TCEP, которые тоже считаются канцерогенными.

«Учитывая, что среднестатистический водитель проводит в машине около часа каждый день, это серьезная проблема общественного здравоохранения», — заявила одна из авторов публикации, ведущий исследователь и ученый-токсиколог из Университета Дьюка Ребекка Хен.

Источником канцерогенных соединений ученые назвали наполнитель автомобильных кресел и порекомендовали для уменьшения токсичного воздействия парковаться в тени и открывать окна автомобилей.