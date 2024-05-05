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Наука объяснила секрет постоянного приземления кошек на лапы

Источник:
«Газета.ру»
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Американские физики из Университета штата Северной Каролины объяснили, как кошкам всегда удается приземляться на четыре лапы, даже если они начали падать спиной к земле.

Кошки озадачили исследователей своей способностью сохранять угловой момент в полете. Питомцы делают это следующим образом: падая, они скручивают верхнюю половину тела в одну сторону, а нижнюю — в противоположную. Это позволяет животному почти мгновенно развернуться к земле, приводит «Газета.ру слова физика Грега Бурга.

Кошки владеют теми же приемами, что и спортсмены в фигурном катании. Они вытягивают передние лапы и поджимаю задние, придавая низу тела меньший момент инерции и меньшее сопротивление изменениям вращательного движения.

Затем питомец делает обратное, подбирая передние лапы и вытягивания задние, а также помогает себе хвостом. Эффект аналогичен вращению фигуриста: широко расставленные руки увеличивают момент инерции, а прижатие рук к телу уменьшает его.

По словам ученых, такие трюки возможны благодаря очень гибкой поясничной области у кошек. Тонкие позвонки кошачьих позволяют им сгибаться лучше, чем у большинства других четвероногих позвоночных.

Ученые считают, что способность кошек относительно безопасно падать со значительной высоты связана с их образом жизни в дикой природе, где эти хищники часто забираются на высокие деревья. Этот инстинкт заложен в них с рождения.

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Жизнь #Звери #Наука
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