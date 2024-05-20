Фантастический варп-двигатель оказался реальностью

Международная группа ученых нашла теоретическую возможность создания двигателя, способного перемещать космический аппарат быстрее скорости света, не нарушая известных законов физики.

Впервые идею варп-двигателя в 1994 году выдвинул мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре. Однако для его создания требовался «невозможный» пузырь с отрицательной плотностью энергии.

Современные исследователи предложили использовать для искривления пространства-времени обычную гравитацию. Такой двигатель состоит из стабильной оболочки материи с «модифицированным вектором смещения внутри».

Он будет способен отправлять космический корабль через пространство со скоростью, приближенной к скорости света без нарушения физических законов. Пока это теория, однако в будущем подобное решение может стать реальностью.

Полученные результаты открывают путь к будущему снижению требований к энергии варп-двигателя. Команда исследователей намерена продолжить изучение своей модели, чтобы изучить способы увеличения скорости, которой такой двигатель может достичь.