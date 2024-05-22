Премьер-министр России Михаил Мишустин удивился, увидев руль с китайской эмблемой на представлении возрожденной марки Volga.

«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин, осмотрев автомобили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Глава правительства призвал локализовать производство хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

Новые «Волги» будут представлены в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Производство стартует в этом году. В основе автомобилей — китайские модели Changan.