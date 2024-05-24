Запад признал бесполезность антироссийских санкций

Российская экономика успешно справляется с введенными против нее санкциями, констатировали западные эксперты.

«Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе», — говорится в материале, опубликованном американским изданием The Washington Times.

Так, аналитики отмечают, что за два года России в значительной степени удалось переориентировать свой экспорт нефти на Китай и Индию. Российская угольная и газовая промышленность также смогли адаптироваться.

При этом указывается, что полностью заменить рынок Европы у Москвы все-таки не получилось. Регион был крупнейшим и наиболее прибыльным рынком России. Теперь стране не хватает трубопроводов и танкеров для отправки энергоресурсов своим новым покупателям.