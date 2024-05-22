Медузы превратили побережье Черного моря в кисель. ВИДЕО

Полчища медуз оккупировали побережье вблизи Анапы, в результате море буквально превратилось в кисель. Нашествие морских обитателей засняли на видео очевидцы.
На попавших в Сеть кадрах поверхность воды кишит медузами. Судя по роликам, речь идет об ушастых аурелиях — эти медузы не представляют для человека серьезной опасности. Однако их яд способен вызвать раздражение и покраснение кожи.
Обычно пик активности медуз в Черном море приходится с середины июля по конец августа, поэтому появление такого большого количества этих животных на побережье в мае выглядит аномалией.
Необычное явление связано с погодными условиями в Черном море, предположил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук в комментарии РИА Новости.
«Большая концентрация у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу», — отметил ученый.