Медузы превратили побережье Черного моря в кисель. ВИДЕО

Полчища медуз оккупировали побережье вблизи Анапы, в результате море буквально превратилось в кисель. Нашествие морских обитателей засняли на видео очевидцы.

На попавших в Сеть кадрах поверхность воды кишит медузами. Судя по роликам, речь идет об ушастых аурелиях — эти медузы не представляют для человека серьезной опасности. Однако их яд способен вызвать раздражение и покраснение кожи.

Обычно пик активности медуз в Черном море приходится с середины июля по конец августа, поэтому появление такого большого количества этих животных на побережье в мае выглядит аномалией.

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Необычное явление связано с погодными условиями в Черном море, предположил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук в комментарии РИА Новости.

«Большая концентрация у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу», — отметил ученый.