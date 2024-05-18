Челюсть гигантского животного выбросило на пляж США

Фрагмент челюсти гигантского животного выбросило на пляж в Северной Каролине. В ширину осколок достигает метра, а высота фрагмента — более 60 сантиметров.

Загадочные останки на пляже в США Фото: © Cape Hatteras National Seashore

Эксперты Службы национальных парков США считают, что останки принадлежат морскому животному, которое может весить около 40 тонн и вырастать до 18 метров в длину. Скорее всего, это горбатый кит, пишет Daily Mail.

Киты имеют большую челюсть, которую широко открывают при кормлении. При помощи китового уса они отфильтровывают из воды питательные планктон и водоросли. Останки этих гигантов часто выбрасывает на побережье Северной Каролины.

С 2016 года здесь зафиксирована гибель как минимум 30 горбатых китов. Ученые объясняют это сложным рельефом подводного ландшафта, которые может стать ловушкой для крупных морских животных. Кроме этого, животные погибают в результате столкновений с кораблями.