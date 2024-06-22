Фотограф выдал реальный снимок за работу ИИ

Фотограф Майлз Астрей представил на конкурс снимок в номинацию «Сгенерировано ИИ» и выиграл, но оказалось, что необычный кадр реален.

Астрей выдвинул на премию 1839 Color Photography Awards работу Flamingone, на ней изображен фламинго, у которого будто бы нет головы.

Снимок взял сразу две награды — бронзу от профессионального жюри и приз зрительского голосования. Но фотограф признался, что это был реальный ракурс, пойманный на пляже в Арубе.

Организаторы дисквалифицировали участника, но он не обиделся.

«Я хотел показать, что природа все еще может победить машину и что в реальной работе настоящих креативщиков все еще есть потребность», — написал Астрей на своем сайте.