Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки

Хозяевам при пропаже кота или кошки нужно быть собранными, соблюдать последовательность действий и ни в коем случае нельзя метаться и громко звать питомца, поскольку это может еще больше его напугать, посоветовала администратор команды волонтеров «Найди меня» Марина Смирнова.

Прежде всего, стоит тщательно осмотреть жилище: кошки могут прятаться, особенно в стрессовой ситуации. Котята залезают в открытую стиральную машину и засыпают там в куче белья либо прячутся за батареи, в других труднодоступных местах, рассказала Смирнова RuNews24.Ru.

Если же животного в доме нет, поиски следует перенести во двор и на улицу. Далеко от дома кошки не убегают и выбирают укромные места, прячутся в подвалах, на чердаках, под машиной, на дереве, в кустах или на контейнерной площадке, сказала волонтер.

#Звери Любовь и месть: как понять кошку

По ее словам, нужно напечатать цветные объявления и расклеить их в своем и соседних дворах, на ближайших улицах. Они должны содержать фото, кличку, особые приметы, а также контакты для связи. Эту же информацию следует разместить в соцсетях, мессенджерах. Стоит обзвонить приюты и ближайшие ветклиники, оставить данные там.

Помимо этого, стоит опросить местных жителей, дворников, бабушек на лавочках, тех, кто любит кормить бездомных котов. Им также можно раздать объявления о поиске. Возле подъезда волонтер посоветовала разместить кошкин лоток с использованным наполнителем и миску.

После захода солнца стоит заново обойти все перечисленные места с фонариком. В темноте у кошек светятся глаза. Стоит также проложить «тропы» к дому. Развешать на них тряпки с запахом кошки, посыпать наполнителем, куда ходил питомец, рекомендовала Смирнова.