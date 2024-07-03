Кинологи рекомендовали мазать собак солнцезащитным кремом

Собаки, как и люди, подвержены воздействию ультрафиолета и могут сгореть под солнечными лучами. Поэтому и им нужен солнцезащитный крем, сообщила Российская кинологическая федерация.

«Обгореть на солнце могут не только собаки без шерсти, но и собаки с короткой и светлой шерстью», — предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Самое сильное воздействие солнечные лучи оказывают на собак без шерсти. Их кожа ничем не защищена, даже во время короткой прогулки под палящим солнцем они могут получить ожог.

В зоне риска породы собак с короткой и светлой шерстью, особенно на тех участках тела, где редкий шерстяной покров, например, далматины, питбули или бультерьеры. Морда, нос, живот и уши любой собаки подвержены воздействию солнца.

«Человеческие» солнцезащитные кремы не подойдут питомцам, так как в их составе содержатся такие вещества, как оксид цинка, парааминобензойная кислота, которые при слизывании могут нанести вред собаке.

Есть специальные солнцезащитные средства для животных. Его нужно наносить за 10-15 минут до прогулки на все уязвимые части.

Для собак без шерсти можно приобрести специальные летние костюмы. Они сделаны из дышащей ткани и защищают кожу от воздействия прямых солнечных лучей. Также нужно защищать лапы от раскаленного асфальта с помощью специальной обуви или воска.