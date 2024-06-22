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Одержимые сексом «зомби-цикады» атаковали США

Источник:
Sibnet.ru
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«Зомби-цикады», одержимые желанием спариваться, замечены в США. Насекомые поражены грибком, который влияет на их поведение.

Цикад, пораженных грибком Massospora cicadina, стало заметно больше, сообщает NBC5 Chicago. Больше всего эта проблема затронула штат Иллинойс, где произошло нашествие насекомых.

Грибок вырабатывает вещество с галлюциногенным эффектом. Он заставляет цикаду привлекать другую особь, и когда та откликается, поражает очередную жертву.

Механизмы работы «зомби-грибка» плохо изучены, но для человека Massospora не опасна.

Цикады проводят основную часть своей жизни под землей и выходят на поверхность только раз в 13-17 лет.

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Жизнь #Звери
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GammiPluh

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Asd10

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pepelmetal

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